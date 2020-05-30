Десна победила Колос на выезде – черниговцы потеснили Динамо на четвёртую позицию в УПЛ

В рамках матча 24-го тура чемпионата Украины Колос потерпел досадное поражение от Десны (0:2).

Первый посткарантинний поединок прошел под аккомпанемент обильного ливня над неидеальным газоном Оболонь Арены. Команды старались не скатываться к тактике "бей по ногам и беги", но даже обычные пасы, стыки и подкаты в такую ​​погоду приводили к мелким ошибкам и небольшим повреждениям суставов. В частности, первые два фола завершились жёлтыми карточками.

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Команды начали весело, в первой половине дебютного тайма разменявшись рядом классных ударов. В частности, уже на 5-й минуте Вильхьяльмссон замкнул подачу с углового – точно в руки Пасту. На 10-й Лысенко замкнул ещё один навес (Паст вытащил из девятки), а сразу за этим с дистанции мимо левой штанги "выстрелил" Богданов. Через минуту Лысенко с левого края штрафной пробил в локоть Фаворова, но арбитры проигнорировали этот момент. Десна огрызнулась дальним выстрелом Калитвинцева на 14-й – Яшков парировал.

К этому времени уже стало заметно, что Колос захватил инициативу и начал откровенную бомбардировку ворот Паста. Так, Лысенко на 17-й замыкал навес с углового (рядом с правой штангой), Богданов со штрафного пробил над девяткой, а Смирный после очередного выстрела Андрея не успел ударить метров с шести. Правда, со второй половины тайма активность команд начала иссякать – в этот период можно вспомнить лишь контратаку хозяев со слабым ударом Смирного с линии штрафной, а также замыкание в исполнении Ильина мимо ближней штанги. В конце концов, первый тайм завершился без голов.

На второй тайм Александр Рябоконь выпустил Картушова, но существенного улучшения игры не случилось. На поле было много контактной и позиционной борьбы без реального обострения – в первые 15 минут был лишь заблокированный удар Тотовицкого головой с кросса Картушова.

Было скучно, но неожиданно матч вспыхнул: на 64-й минуте Десна вышла вперёд благодаря точному замыканию подачи Тотовицкого в исполнении Фаворова, а на 66-й Денис уже сбивал Вильхьяльмссона в своей штрафной – арбитр назначил пенальти, а футболисты чуть не подрались! Рефери своего решения не изменил, Гавриш подошел к "точке" – и не пробил Паста!

Колос прогнозируемо побежал вперёд, едва не попав в плен: на 73-й минуте Яшков ошибся при перехвате подачи и позволил Тамму пробить в пустой угол (эстонец не попал), а на 76-й неубедительная игра Яшкова завершилась суматохой и ударом Филиппова метров с трёх в штангу – правда, там заметили то ли офсайд, то ли гандбол. На 78-й с дистанции неплохо пробивал Домбровский (выше ворот) – Олимпик же сумел огрызнуться только замыканием навеса в исполнении Лысенко. Владимир в створ не попал.

На 83-й минуте Руслан Костышин провёл тройную замену, бросив в бой Бондаренко, Морозко и своего сына Дениса, однако всего через несколько секунд Десна забила второй гол. Ковалёвцы дважды проиграли воздух Огире и Филиппову, вследствие чего Картушов вышел один на один с Яшковым и пробил в дальний угол – 0:2. Именно с этим счётом матч и завершился.

Таким образом, Десна набрала 46 очков, сравнявшись с Динамо и Зарей. Черниговцы расположились прямо между ними, причем из-за лучшей статистику очных встреч они потеснили Динамо на четвёртую строчку. Колос остался шестым, имея в активе 26 зачётных баллов.

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