"Информацию, что клуб получит, точнее не клуб, а наш сотрудник, деквалификацию на 5 матчей и штраф в 150 тысяч гривен, впервые услышал от вас. Нам официальное письмо не поступил, нас еще не сообщали. Если это действительно так и на наш клуб налагаются такие санкции, то мы будем подавать апелляцию, потому что мы не согласны с таким решением.

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Мы все время принимали активное участие в этом расследовании, предоставили все доказательства и свидетельства, провели внутреннее расследование. Мы так и не определили, что именно этот конкретный человек ответственный за эту фразу. Чем руководствовался Комитет этики на сегодняшнем заседании? Они сделали запрос на проведение экспертизы о совпадении голоса Овчарова и голоса, который звучал в этом матче.

Могу зачитать заключение Комитета этики: "Ответить на вопрос, говорит ли эту фразу Овчаров, невозможно из-за недостаточной продолжительности пригодной речи диктора в исследуемой видеофонограмме". Это не наша экспертиза, ее проводил Комитет этики и честной игры в независимом центре.

Мы не может так просто согласиться с тем, что наш сотрудник, который уже 20 лет работает в клубе, будет нести такую ​​ответственность. Ждем официальное решение и сообщение от Комитета этики", – отметил Шевченко в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, в компенсированное время поединка 14-го тура УПЛ между футболистами Зари и Десны произошла стычка после фола Калитвинцева на Шахабе. Во время конфликта прозвучала фраза "уродов набрали, бл**ь, чорнож***х".

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