20-летний форвард вторую часть сезона 2020/21 проведет в Ингульце, сообщает официальный сайт северян.

Динамо не включило Кадири в заявку на вторую часть УПЛ

Десна отдала Шевцова в аренду новичку дивизиона. Отъезд таланта связан с нехваткой игровой практики в Чернигове. В предыдущей кампании он стал лучшим бомбардиром турнира дублеров (13 голов), но стать основным на взрослом уровне пока не сумел.

В нынешнем сезоне Илья Шевцов провел 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

Динамо і Шахтар здивували, повернення Мілевського, від'їзд українців у Європу: все про трансфери зими-2021 в УПЛ