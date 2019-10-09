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Десна отправилась на мини-сбор в Турцию

9 октября 22:50 18 Читати українською
Десна отправилась на мини-сбор в Турцию
Десна / Фото из открытых источников

Черниговская команда проведет два спарринга с турецкими клубами.

Подопечные Александра Рябоконя решили с пользой использовать паузу в чемпионате, вызванную матчами сборных. Команда 9 октября отправилась на мини-сбор в Турцию, сообщает официальный сайт ФК Десна.

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Десна разместится в отеле Aydinbey Queen's Palace в городе Белек. В рамках сбора команда проведет два контрольных поединка с турецкими клубами: 12 октября она сыграет с Антальяспор, а на следующий день – с Аланьяспором. В Украину подопечные Александра Рябоконя вернутся уже сразу на матч с Зарей.

Отметим, Аланьяспор сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции. Десна в чемпионате Украины делит второе-третье место с киевским Динамо – в 10-м туре команда Александра Рябоконя дома обыграла Олимпик (1:0).

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