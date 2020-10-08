Черниговская Десна отреагировала на слухи о вспышке печально известного COVID-19 в команде Александра Рябоконя.

Пока никакого подтвержденного коронавируса в клубе нет, сообщает Telegram-канал клуба.

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После матча с Шахтером команда получила 5 дней выходных, соответственно сейчас все игроки находятся по домам. Учитывая ситуацию с нашим соперником, им рекомендовано оставаться дома и ограничить контакты.

10 октября команда соберется в Чернигове, и все игроки, тренеры и персонал пройдут тестирование ПЦР-методом. Только после получения этих результатов клуб предоставит официальные комментарии.

Напомним, что донецкий Шахтер ушел на самоизоляцию после поединка против Десны. В свою очередь четверо лидеров черниговцев пропускали матч из-за подозрения на COVID-19.

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