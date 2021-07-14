В рамках подготовки к старту нового сезона Десна проведет три контрольных матча, сообщает официальный сайт черниговцев.

Десна просматривает двух игроков Динамо

Уже сегодня, 14 июля, подопечные Александра Рябоконя сыграют с представителем первой лиги – ВПК-Агро, а на следующий день соперником будет второлиговая Чайка. Оба матча состоятся на стадионе им. Гагарина. Третьим спарринг-партнером Десны станет новичок УПЛ – ровенский Верес, матч с которым запланирован на воскресенье, 18 июля.

Напомним, черниговцы стартуют в новом сезоне чемпионата Украины 25 июля домашним матчем против одесского Черноморца.

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