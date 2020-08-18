Десна определилась с домашним стадионом для исторического дебюта в Лиге Европы

Десна выбрала стадион, на котором может провести первый домашний поединок в квалификации Лиги Европы.

Черниговцы остановили свой выбор на Арене Львов, информирует официальный Telegram-канал клуба. Персонал Десны уже прошел обучение на львовском стадионе под руководством представителей УЕФА.

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Команда Александра Рябоконя стартует с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, который запланирован на 24 сентября. Эта стадия будет состоять из одного матча, поэтому есть риск, что Десна так и не сможет сыграть в родных стенах.

Напомним, прошлый сезон черниговцы завершили на четвертом месте УПЛ и впервые в своей истории вышли в еврокубки.

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