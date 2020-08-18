toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ИНТЕР - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Десна определилась с домашним стадионом для исторического дебюта в Лиге Европы

18 августа 23:20 - Читати українською
Десна определилась с домашним стадионом для исторического дебюта в Лиге Европы
Игроки Десны / Сайт клуба

Десна выбрала стадион, на котором может провести первый домашний поединок в квалификации Лиги Европы.

Черниговцы остановили свой выбор на Арене Львов, информирует официальный Telegram-канал клуба. Персонал Десны уже прошел обучение на львовском стадионе под руководством представителей УЕФА.

Ингулец выбрал другой стадион для выступлений в Премьер-лиге

Команда Александра Рябоконя стартует с третьего квалификационного раунда Лиги Европы, который запланирован на 24 сентября. Эта стадия будет состоять из одного матча, поэтому есть риск, что Десна так и не сможет сыграть в родных стенах.

Напомним, прошлый сезон черниговцы завершили на четвертом месте УПЛ и впервые в своей истории вышли в еврокубки.

"Шахтар втоптали у болото по самі вуха": у чому груба помилка Каштру, розчарування Тайсоном, а Коноплянці варто піти

blog_ava
Интер – Шахтер: послематчевая пресс-конференция Луиша Каштру
18 августа
8927
Теги
Арена Львов Десна Десна Лига Европы футбольные стадионы
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • РБ Лейпциг – ПСЖ – 0:3 – видео голов
    Ліга чемпіонів — 18 авг4 РБ Лейпциг – ПСЖ – 0:3 – видео голов
20
час
:
35
мин
Ференцварош
21:00
Юргорден
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?