Десна провела опрос в социальных сетях, чтобы определить лучшего игрока 2020-го. По результатам голосования с незначительным отрывом победил Александр Филиппов (228 голосов), сообщает официальный сайт клуба.

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В топ-3 также вошли вратарь Евгений Паст (197) и защитник Ефим Конопля (149). Интересно, что Филиппов набрал наибольшее количество голосов в Instagram (63) и Telegram (127), а вот в Facebook лучшим стал Паст (81).

К слову, Александр Филиппов выступал в составе Десны с 2016 по 2020 год. Правда, в сентябре перешел в бельгийский Сент-Трюйден, где уже сыграл 11 матчей в Лиге Жупиле, отдал 4 голевых паса и забил 1 мяч.

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