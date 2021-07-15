Третьим новичком Десны в летнее трансферное окно стал Тарас Завийский, сообщает официальная Facebook-страница черниговского клуба.

Селин официально перешел в Десну

Контракт воспитанника Карпат с новым клубом рассчитан на 2 года, а присоединился он к северянам на правах свободного агента.

Добавим, что прошлый сезон Завийский провел в составе Олимпика, записав в свой актив 1 ассист. Ранее Тарас выступал за Карпаты, Львов, немецкий Бухонию Флиден и Николаев

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