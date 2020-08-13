Десна официально допущена к матчам Лиги Европы

В лагере черниговской команды сегодня еще один небольшой праздник.

Десна получила официальный документ от УЕФА, где отмечается, что подопечные Александра Рябоконя допущены к еврокубковым соревнованиям, сообщает сайт клуба.

Десна подписала опытного нападающего

Напомним, для черниговцев это будет дебют в Лиге Европы, они будут стартовать со второго квалификационного раунда. Руководство клуба ранее заявляло, что матчи ЛЕ проводить в Киеве.

По итогам прошлого сезона чемпионата Украины Десна заняла 4-е место в турнирной таблице.

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