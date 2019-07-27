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Десна объявила об уходе двух игроков

10:38 92 Читати українською
Десна объявила об уходе двух игроков
Андрей Якимов / Фото ФК Сталь

Состав черниговцев претерпел изменения за три дня до старта в чемпионате Украины.

Десну покинули хавбек Андрей Якимив и нападающий Максим Банасевич, информирует официальный сайт клуба.

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Полузащитник перешел в Десну прошлым летом из Стали. Форвард защищал цвета "северян" с 2016 года после перехода из Зари, правда, последние полгода Банасевич провел в аренде в Колосе.

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Напомним, Десна заняла восьмую строчку в прошлом сезоне украинской Премьер-лиги.

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Теги
Трансферы Максим Банасевич Максим Банасевич Десна Десна Андрей Якимив Андрей Якимив
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