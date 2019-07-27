Десна объявила об уходе двух игроков

Англия — 11:17 135
-
Ювентус предложит Манчестер Юнайтед обмен звездными форвардами, – Sky Sports
-
Динамо – Шахтер: где смотреть матч за Суперкубок Украины-2019Суперкубок Украины — 08:00 601
-
Бейл покинет Реал и согласовал контракт с китайским клубом, – MarcaИспания — 26 июль 569
-
Зидан настроен отпустить 7 игроков Реала ради трансфера Погба – Лунин попал под горячую руку французаИспания — 26 июль 699
-
Украина рискует потерять одну команду в Лиге чемпионов – сезон 2019/20 как момент истиныЛига чемпионов — 26 июль 2233