Десна объявила об уходе двух игроков

Состав черниговцев претерпел изменения за три дня до старта в чемпионате Украины.

Десну покинули хавбек Андрей Якимив и нападающий Максим Банасевич, информирует официальный сайт клуба.

Дегтярев стал игроком Десны

Полузащитник перешел в Десну прошлым летом из Стали. Форвард защищал цвета "северян" с 2016 года после перехода из Зари, правда, последние полгода Банасевич провел в аренде в Колосе.

Десна подписала Кузыка

Напомним, Десна заняла восьмую строчку в прошлом сезоне украинской Премьер-лиги.