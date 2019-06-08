Десна объявила о трансфере Приндеты

Защитник Виталий Приндета продолжит карьеру в составе Десны.

Сегодня, 8 июня, Десна подписала контракт уже со вторым летним новичком. Состав черниговского клуба усилил центральный защитник Виталий Приндета, сообщает пресс-служба "северян".

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Отмечается, что контракт с 196-сантиметровым игроком подписан сроком на два года.

В прошлом сезоне Приндета защищал цвета российского СКА-Хабаровск, в составе которого провел 20 матчей и забил 3 гола.

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