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Десна объявила о трансфере Приндеты

19:46 137 Читати українською
Десна объявила о трансфере Приндеты
Виталий Приндета / фото: ФК Десна

Защитник Виталий Приндета продолжит карьеру в составе Десны.

Сегодня, 8 июня, Десна подписала контракт уже со вторым летним новичком. Состав черниговского клуба усилил центральный защитник Виталий Приндета, сообщает пресс-служба "северян".

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Отмечается, что контракт с 196-сантиметровым игроком подписан сроком на два года.

В прошлом сезоне Приндета защищал цвета российского СКА-Хабаровск, в составе которого провел 20 матчей и забил 3 гола.

Десну покинули сразу шесть футболистов

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