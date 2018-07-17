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Десна объявила о трансфере Ковпака

12:18 31 Читати українською
Десна объявила о трансфере Ковпака
Александр Ковпак / фото из соцсетей

Экс-форвард Полтавы Александр Ковпак продолжит карьеру в Десне.

Лучший бомбардир чемпионата Украины в сезоне 2008/09 Александр Ковпак подписал контракт с Десной. Соглашение рассчитано на 1 год.

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"Трудно сказать, сколько я забью. Но что точно могу пообещать – так это качественное выполнение своей работы. На каждую игру буду выходить, как на последнюю и постараюсь быть как можно полезнее. А будут это голы или голевые передачи – неважно. Главное приносить пользу команде. Функционально очень хорошо себя чувствую, поэтому к старту сезона подхожу в отличной форме", – цитирует Ковпака официальный сайт Десны.

В прошлом сезоне Ковпак играл за Полтаву. В Первой лиге нападающий забил 10 голов в 26 матчах. Ранее игрок выступал в УПЛ за Таврию, киевский Арсенал, Севастополь и Ворсклу.

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Трансферы Александр Ковпак Александр Ковпак Десна Десна Трансферы чемпионата Украины
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