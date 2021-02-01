О переходе стало известно почти неделю назад. Именно тогда Динамо сообщило о договоренности с черниговским клубом. Сегодня Десна представила Билошевского в статусе новичка.

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21-летний полузащитник будет выступать в команде Александра Рябоконя на правах аренды до конца календарного 2021 года, сообщает официальный сайт Десны.

Отметим, что Богдан является воспитанником черниговского футбола. Капитан молодежной команды Динамо родился на Черниговщине, в городе Нежин. И там же начал свои занятия футболом, в местной ДЮСФШ. Первым тренером Билошевского был экс-игрок Десны Руслан Попов.

Напомним, что Динамо ушло на зимний перерыв лидером турнирной таблицы УПЛ. Десна расположилась на третьей строчке, отставая от киевлян на семь очок.

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