Константин Дима отныне будет выступать за Десну, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с новичком подписан на 3,5 года.

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Дима уже присоединился к команде на учебно-тренировочном сборе в Турции и проходит полноценную подготовку к старту второй части сезона УПЛ.

К слову, 21-летний защитник является воспитанником Динамо Бухарест. До этого выступал только за румынские клубы: Металул, Сепси, Виторул и Астру. Также Константин Дима имеет опыт выступлений за молодежную сборную своей страны.

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