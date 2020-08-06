Десна объявила о переходе Мудрика из Шахтера эффектным видео

Перспективный хавбек перешел в команду Александра Рябоконя на правах аренды, которая рассчитана на один сезон, сообщает пресс-служба Десны.

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Отмечается, что за новый клуб 19-летний украинец будет выступать под 14-м номером. В составе первой команды Шахтера Мудрик провел лишь 4 матчи, не отметившись результативными действиями.

Напомним, прошлый сезон чемпионата Уркаины черниговская команда завершила на четвертом итоговом месте и впервые в своей истории завоевала право сыграть в квалификации Лиги Европы.

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