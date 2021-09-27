"Иногда бывают такие временные промежутки. Сегодня у нас уже идет погашение задолженности по заработной плате, поэтому я проблем с этим в дальнейшем не вижу.

Десна рискует получить бан за задолженности – юрист обозначила все возможные последствия для игроков и клуба

Все ли налаживается? По-другому и быть не может, потому что футбол и состоит в том, чтобы у нас ни у кого не было проблем. Это же одна большая дружная семья, ради которой мы и занимаемся футболом.

Со всеми ли рассчитаются? По-другому и не бывает. В случае, если не рассчитываешься с футболистами, то несешь ответственность по всем правилам УЕФА. Все это знают", – сказал Левин в эфире программы Великий Футбол.

Еще после завершения прошлого сезона Десна переживала трудные времена, о чем открыто говорил тренер команды Александр Рябоконь. Недавно появилась информация, что игроки не получают денег уже несколько месяцев.

Металлист 1925 победил Десну, оборвав 5-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ – северяне не смогли выйти на третью позицию