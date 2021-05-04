Сезон 2020/21 выходит на финишную прямую. На этой неделе команды проведут два заключительных поединка в УПЛ. Одним из центральных матчей тура станет встреча между Десной и Ворсклой. Обе команды имеют шанс зацепиться за еврокубки и их дуэль во многом будет решающей.

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Помочь команде Александра Рябоконя сможет лучший бомбардир команды Андрей Тотовицкий, сообщает официальный сайт Десны. 28-летний полузащитник не принимал участие в последних трех матчах из-за повреждения.

Напомним, Тотовицкий в текущем сезоне провел за черниговцев 18 матчей в УПЛ, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Поединок между Ворсклой и Десной состоится в среду, 5 мая, в 19:00. В турнирной таблице обе команды набрали по 37 очков и делят 5-6 места.

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