Десна принимает Львов в рамках 22-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Десна – Львов

17 марта, Чернигов, 17:00, стадион имени Юрия Гагарина

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков (Бровары)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Поединок между Десной и Львовом – один из ключевых в деле окончательного распределения УПЛ на шестёрки. "Северяне" и "горожане" находятся на седьмом-восьмом местах, имея 28 и 27 зачётных баллов соответственно, а впереди идут Мариуполь (29) и Ворскла (28). Ситуация может измениться коренным образом, если азовцы оступятся в матче против главного врага Львова – Карпат; в таком случае подопечным Юрия Бакалова достаточно собственной победы над Десной. Если же "львы" проиграют, но "горожане" наберут три очка, то дальше нужно будет надеяться на любую осечку Ворсклы во встрече против Арсенала-Киев. Черниговцам же в случае поражения Мариуполя для первой шестёрки хватит и ничьи со Львовом.

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Ситуация становится более запутанной из-за игровой формы претендентов на еврокубки. И ко львовянам, и к "северянам" есть большие претензии: обе команды расписали нулевые ничьи в предыдущем туре и вообще весной выглядели неубедительно – так, Десна нанесла всего два удара в створ ворот Арсенала-Киев, а Львов победил в Галицком дерби только благодаря автоголу соперника и спорному арбитражу.

Статистика противостояния Десны против Львова

Всего 7 матчей, 3 победы Десны, 1 ничья, 3 победы Львова. Разница мячей – 8:7.

В Премьер-лиге: 1 матч (+1, = 0, -0, 3:1)

В чем подопечные Юрия Бакалова точно были сильнее, так это в волевых качествах. Когда победа нужна была как никогда, Десна сыграла вничью против Ворсклы, а вот Львов в принципиальной битве с Карпатами сумел набрать три очка. Впрочем, характер команд УПЛ – вещь переходящая; она имеет свойство неожиданно исчезать и одновременно появляться у соперника. В Чернигове на матч против галичан сейчас стоит невероятный ажиотаж, поэтому настрой "северян" как минимум не будет уступать заведённости львовян.

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Кадровая ситуация Львова выглядит неплохо. Единственным травмированным является Лукас Тейлор, который в текущем сезоне уже не сыграет, а в списке дисквалифицированных находится лишь защитник Вадим Парамонов – в прошлом туре он получил красную карточку. Десне вряд ли поможет Дмитрий Хлёбас, который ещё не до конца восстановился от повреждения, но других проблем с составом Александр Рябоконь не имеет.

"Изюминка" матча:

– Текущий безничейный домашний клубный рекордный сериал Десны в УПЛ длится 7 матчей (3 победы и 4 поражения).

Ориентировочные составы на матч Десна – Львов

Десна: Паст – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Слинкин – Огиря, Богданов – А. Фаворов, Филиппов, Картушов – Безбородько

Львов: Сарнавский – Насонов, Адамюк, Борзенко, Воронин – Кадина, Прыймак, Педро, Велозу, Алваро – Дуарте

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Обе команды будут невероятно заведёнными, поэтому следует ожидать голы. Вряд ли их будет много, ведь весной львовяне и черниговцы результативностью не отличались. Учитывая огромную ответственность и качественную оборону соперников, есть смысл прогнозировать боевую ничью, хотя в поединках такой важности может произойти что угодно – тем более в УПЛ.