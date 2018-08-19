Десна – Карпаты и еще 2 матча 5-го тура УПЛ: анонс

Карпаты сыграют первый матч под руководством бывшего помощника Моуринью в Реале и Челси, еврокубковые бойцы Ворскла и Мариуполь попытаются выбраться из зоны вылета, а Заря – улучшить свои позиции в топ-6.

Десна – Карпаты

19 августа, 17:00, Чернигов, стадион имени Ю. Гагарина

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Телетрансляция на канале "Футбол 1" (комментатор Виктор Вацко), текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Карпаты ждет первый выезд в новом сезоне. Предыдущие 4 матча львовяне провели на домашнем стадионе, но набрали в них только 4 очка. Это привело к отставке Олега Бойчишина. Матч Десна – Карпаты начнется в 17:00, и в нем дебютирует 53-летний Жозе Мораиш. Новый наставник "львов" когда-то работал с Жозе Моуринью тренером в топ-клубах. Карпаты занимают восьмое место, на 1 балл опережая Десну.

Фонсека: Знаю нового наставника Карпат Мораиш, думаю, он проведет прекрасную работу во Львове

Карпаты должны научиться побеждать в таких матчах, если мечтают зацепиться за верхнюю шестерку, которая будет бороться за еврокубки во второй половине. Десна попытается показать скоростной футбол первым номером и вспомнить единственную победу в сезоне (против Мариуполя). Экс-нападающий сборной Украины Александр Ковпак может забить 75-й гол в элитном дивизионе, если выиграет конкуренцию у Филиппова.

Команды ранее встречались только в чемпионате бывшего СССР. Карпаты выиграли 2 матча, но ни одного в Чернигове. Десна побеждала 1 раз, а общая разница голов не в ее пользу 2:7. Черниговский клуб продолжает бороться за свой первый гол и дебютные очки на родном поле в УПЛ. Предыдущие две попытки завершились фиаско против Шахтера и Александрии по 0:2.

Ориентировочные составы

Десна: Литовка – Денис Фаворов, Гитченко, Братков, Мостовой – Огыря, Артем Фаворов – Старенький, Хлебас, Карташов – Ковпак

Карпаты: Кучинский – Лебеденко, Мехремич, Федецкий, Мирошниченко – Эрбес, Вербный – Ди Франко, Карраскаль, Швед – Варгас

Прогноз "Футбол 24" на матч Десна – Карпаты: 1:1

Заря – Олимпик

19 августа, 19:30, Запорожье, стадион Славутич-Арена

Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Телетрансляция на канале "УНИАН", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Заря и Олимпик занимают пятое и шестое места в таблице. Команда Вернидуба провела в четверг вечером изнурительный матч Лиги Европы, в котором выбила Брагу на ее поле в Португалии. Луганский клуб вернулся на родину только в пятницу, поэтому фактически готовился к следующей игре всего два дня. Олимпик же, наоборот, отдыхает дольше всех команд УПЛ. Предыдущий матч дончане сыграли еще в пятницу.

Заря добавляет с каждым новым матчем, а моральный подъем после выхода в плей-офф ЛЕ может компенсировать физическую усталость игроков. Олимпик не выигрывает уже 6 выездных матчей подряд, в которых 4 раза терпел поражение. Юрий Вернидуб побеждал Романа Санжара 5 раз, а проиграл только дважды. Заря показывает более интересный футбол, но ротации в ее составе могут дать шанс на положительный результат Олимпику.

Ориентировочные составы

Заря: Махарадзе – Каменюка, Прыйма, Сваток, Чеберко – Гордиенко, Харатин – Караваев, Кочергин, Хомченовский – Рафаэль

Олимпик: Крынский – Зубейко, Гришко, Кравченко, Евгений Пасич – Вакуленко, Максим Тейшейра – Ксенз, Сондей, Балашов – Дегтярев

Прогноз "Футбол 24" на матч Заря – Олимпик: 1:0

Ворскла – Мариуполь

19 августа, 19:30, Полтава, стадион Ворскла имени А. Бутовского

Главный арбитр: Ярослав Козик (Мукачево)

Телетрансляция на канале "Футбол 1" (комментатор Андрей Столярчук), текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Ворскла проиграла все 3 матча сезона против команд из верхней шестерки. Команда Сачко одолела только Львов, и то с судейским скандалом (соперник заработал чистый пенальти, а рефери ошибочно назначил штрафной). В полтавском клубе не платят зарплату уже 8 месяцев, но игроки и тренеры продолжают верить своему руководству. Между тем уже осенью Ворскла стартует в групповом турнире Лиги Европы в качестве бронзового призера прошлого розыгрыша чемпионата Украины.

Мариуполь без шансов вылетел из ЛЕ, проиграв в обоих матчах Бордо. Не помогла и тренерская лихорадка, которой заболел французский клуб. Свой последний матч команда Бабича в УПЛ сыграла еще 5 августа (игру с Динамо перенесли из-за загруженности соперников в еврокубках). После стартовых поражений от Десны и Зари "азовцы" одолели Арсенал-Киев, но без убедительной игры. Мариуполь пропускал в каждом матче сезона, причем преимущественно по 2 и более гола.

Интересно, что Ворскла побеждала своего нынешнего соперника реже, чем он ее: 18 против 20. В то же время Мариуполь не забивает в Полтаве уже 528 минут. Команда Сачко готовится дебютировать на реконструированном до Лиги Европы домашнем стадионе. Свои юбилейные матчи в рамках чемпионатов Украины могут провести Владимир Чеснаков (250) и Владислав Кулач (100).

Ориентировочные составы

Ворскла: Шуст – Пердута, Мартыненко, Мысык, Ребенок – Шарпар, Чеснаков – Кобахидзе, Карека, Кравченко – Коломоец

Мариуполь: Худжамов – Дава, Белый, Быков – Кирюханцев, Тыщенко, Мишнев, Вакула, Демири – Борячук

Прогноз "Футбол 24" на матч Ворскла – Мариуполь: 2:1