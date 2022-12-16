Бывший генеральный директор донецкого Олимпика Алексей Антонов рассказал, почему клуб так и не смог продолжить выступления на профессиональном уровне после начала полномасштабной войны с Россией.

"Футбольный клуб Олимпик сейчас на паузе. Сколько она продлится, никто не знает. УАФ предоставила каникулы для некоторых клубов Первой лиги, есть время подумать о дальнейшем.

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Юридически клуб существует как благотворительный фонд Олимпик. Пока намерений нашего президента возобновлять дальнейшую работу нет. А вообще мы клуб передали в добрые руки нашим друзьям, они занимались им. Когда проходил чемпионат Первой лиги 2021/22, вы могли видеть, что на матчах команды сидел уже другой президент. Люди принялись с энтузиазмом за дело, но война внесла свои негативные коррективы в новый виток истории Олимпика.

Для нас этот проект находится на паузе. Один клубный автобус мы продали команде из Мариуполя, Яруду. А второй стоит пока. Ждет своей участи.

Правда ли, что Яруд хотел объединиться с Олимпиком? Не знаю, мне таких предложений не поступало. Когда-то была возможность объединиться с Десной, но потом, подумав и взвесив, каждый президент решил остаться при своих. Насчет Яруда. Когда возник вопрос о продаже клубного имущества, мы с Ярудом тесно на эти темы общались и автобус продали им", – объяснил Антонов в интервью FanDay.

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