На украинские команды ожидает непростая борьба за Лигу Европы.

Колосу для попадания в 3-й раунд квалификации нужно для начала пройти греческий Арис. Их потенциальными соперниками в следующем раунде есть победители пар Теута (Албания) – Гранада (Испания) или Серветт (Швейцария) – Реймс (Франция). Также Колос может получить в соперники хорватскую Риеку.

Колос получил первого соперника в Лиге Европы – результаты жеребьевки 2-го раунда квалификации

Десна начнет свой путь в Лиге Европы с третьего раунда квалификации. Потенциальными соперники черниговского клуба есть победители пар Вентспилс (Латвия) – Русенборг (Норвегия), Кукес (Албания) – Вольфсбург (Германия) или Сфынтул Георге (Молдова) – Партизан (Сербия).

Напомним, жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдет сегодня, 1 сентября, в 14:00 в Ньоне.

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