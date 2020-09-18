Украинские представители в Лиге Европы узнали составы судейских бригад, которые обслужат матчи третьего раунда квалификации.

На поединок Риека – Колос назначен португалец Тьягу Мартинш, информирует официальный сайт УЕФА. На линиях ему будут помогать Бруну Алвеш и Педру Алмейда.

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Десна начнет в еврокубках матчем против Вольфсбурга. Команду Рябоконя и "волков" рассудит бельгиец Лорен Виссер. Его ассистентами станут Тибо Нийсен и Риен Ванизере.

Добавим, что матчи обоих украинских клубов состоятся 24 сентября. Колос уже успел одолеть Арис (2:1) на предыдущей стадии, а для Десны это будет исторический дебют в еврокубках.

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