"Настроения, конечно, нет, мы проиграли 0:4. Однако, нет смысла опускать голову, это только начало чемпионата. Все впереди.

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Все знают, что Динамо – чемпион. Это всегда особенные игры. Однако я считаю, что мы будем и дальше считаться одними из лидеров чемпионата. Повторюсь, это только начало, все впереди. Первый тайм мы откровенно провалили, очень низко сели, а во втором нам уже нечего было терять и мы пошли в атаку", – сказал Тотовицкий в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в 5-м туре УПЛ киевляне разгромили Десну 4:0 и возглавили турнирную таблицу, став единоличным лидером. Десна опустилась на третью строчку и отстает от киевлян на один пункт.

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