Десна готова купить еще один фургон VAR для УПЛ

Директор телеканалов Футбол Александр Денисов назвал клуб, который предложил приобрести еще один фургон VAR.

"Это Десна. Об этом в беседе сообщил президент УАФ Андрей Павелко. Черниговский клуб готов оплатить один такой фургон, стоимость которого чуть больше 200 тысяч евро. Но надо не только купить фургон, но и оснастить его мониторами и другим для просмотра повторов.

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Подобные инициативы поступают и от других клубов, в том числе от команд Первой лиги", – сказал Денисов в эфире программы Великий футбол.

Напомним, сейчас в УПЛ функционирует один фургон VAR, который обслуживает два матча в каждом туре.

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