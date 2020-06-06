Десна доказала, что не случайно находится в верхней части таблицы, – Свидерский

Бывший защитник сборной Украины и Шахтера Вячеслав Свидерский поделился ожиданиями от матча 25-го тура УПЛ Шахтер – Десна.

"Я бы так уверенно не отдавал три очка донецкой команде. Десна сейчас хорошо выглядит, и достойно играет с Динамо, Зарей, и в прошлом матче "горняки" тоже с трудом взломали их оборону. Команда Александра Рябоконя доказала, что она не случайно находится в верхней части турнирной таблицы.

Шахтер – Десна: анонс матча УПЛ

Думаю, Шахтер ждет сложный матч. Конечно, имея такой солидный отрыв от преследователей в чемпионате, "горняки" могут себе позволить сыграть с запасом. Но, я думаю, после карантина игроки Шахтера тоже соскучились по футболу и не будут закидывать шапками Десну. Уверен, команда Каштру настроиться на этот матч как надо. В любом случае, в Киеве тоже будет интересный матч", – отметил Свидерский в интервью Команда№1.

Напомним, поединок Шахтер – Десна состоится уже сегодня в 17:00. Шахтер возглавляет турнирную таблицу с 62 очками в активе, а Десна борется с Динамо и Зарей за второе место – у всех трех команд по 46 пунктов.

Вызов звезде Динамо: 21-летний форвард забил 3 нереальных гола с центра поля – видео шедевров взорвало сеть