"За Десну не переживайте. Все нормально. Десна будет играть, и не хуже, чем в прошлом сезоне. Главное, чтобы честно судили!

Десна определилась со спарринг-партнерами на межсезонье

Десна, кроме игры в этом сезоне, направит свои силы на селекцию футболистов и на построение футбольной академии. Задача клуба – это взгляд в будущее футбола Черниговщины", – сказал Левин в комментарии Tribuna.

Напомним, черниговцы стартуют в новом сезоне чемпионата Украины 25 июля домашним матчем против одесского Черноморца.

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