"Десна будет играть, и не хуже, чем в прошлом сезоне": президент клуба назвал главную проблему черниговцев в УПЛ
10:00 - Читати українською
Президент Десны Владимир Левин ставит перед клубом серьезные задачи.
"За Десну не переживайте. Все нормально. Десна будет играть, и не хуже, чем в прошлом сезоне. Главное, чтобы честно судили!
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Десна, кроме игры в этом сезоне, направит свои силы на селекцию футболистов и на построение футбольной академии. Задача клуба – это взгляд в будущее футбола Черниговщины", – сказал Левин в комментарии Tribuna.
Напомним, черниговцы стартуют в новом сезоне чемпионата Украины 25 июля домашним матчем против одесского Черноморца.
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