Сразу двенадцать футболистов Десны могут покинуть черниговскую команду в ближайшее время, сообщает Meta Ratings.

Первый дубль Сикана в видеообзоре матча Мариуполь – Десна – 4:1

Контракты ведущих игроков клуба завершаются в мае-июне текущего года. Среди тех, кто может покинуть команду Рябоконя – Владислав Калитвинцев, Егор Картушов, Андрей Мостовой, Павел Полегенько, Артем Сухоцкий, Йоонас Тамм, Евгений Чепурненко, Андрей Гитченко, Максим Имереков, Александр Волков, Денис Демьяненко и Виталий Ермаков. Подходит к концу и арендное соглашение Ефима Конопли, принадлежащего Шахтеру.

Напомним, Десна в последнем туре крупно уступила Мариуполю (1:4), потеряв тем самым возможность сыграть в Лиге конференций.

Мариуполь в большинстве разгромил Десну и подарил Ворскле еврокубки, Заря на классе одолела Александрию