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ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ПЕРВАЯ ЛИГА ДЕСНА - АЛЕКСАНДРИЯ

Десна – Александрия – 1:3 – видео голов и обзор матча

23:18 - Читати українською
Десна – Александрия – 1:3 – видео голов и обзор матча
Десна – Александрия – 1:3 – видео голов и обзор матча

Александрия обыграла Десну в матче 31 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Александрия на "Футбол 24".

9’ Йоонас Тамм
 
Дмитрий Шастал 32’
Богдан Мишенко 57’
Максим Задерака 61’
9’ Йоонас Тамм
32’ Дмитрий Шастал
57’ Богдан Мишенко
61’ Максим Задерака

Десна уже на 9-й минуте повела в счете благодаря голу Тамма, однако александрийцы выровняли положение благодаря голу Шастала. А во второй половине Мишенко и Задерака принесли победу гостям.

Александрия победила Десну впервые в сезоне – черниговцы потеряли шансы на Лигу чемпионов

Благодаря этой победе Александрия набрала 48 очков и лишила Десну мечты о втором месте – черниговцы с 55 пунктами уже не могут обогнать Динамо в турнирной таблице.

blog_ava
Динамо – Заря: анонс матча за второе место УПЛ
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