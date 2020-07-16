Десна – Александрия – 1:3 – видео голов и обзор матча

Александрия обыграла Десну в матче 31 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Александрия на "Футбол 24".

Десна уже на 9-й минуте повела в счете благодаря голу Тамма, однако александрийцы выровняли положение благодаря голу Шастала. А во второй половине Мишенко и Задерака принесли победу гостям.

Александрия победила Десну впервые в сезоне – черниговцы потеряли шансы на Лигу чемпионов

Благодаря этой победе Александрия набрала 48 очков и лишила Десну мечты о втором месте – черниговцы с 55 пунктами уже не могут обогнать Динамо в турнирной таблице.