Десна – Заря: анонс матча УПЛ

Десна сыграет против Зари в матче 17-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Десна – Заря

1 декабря, 14:00, Киев, "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляцияна сайте "Футбол 24"

Данный поединок должен был состояться в Чернигове, однако несколько факторов повлияли на решение перенести его на "Оболонь-Арену". Во-первых, на стадионе имени Юрия Гагарина пока не хватает мощности на одновременное включение подогрева и освещения, а во-вторых – СБУ порекомендовала не играть в Чернигове. Так или иначе, но центральный матч субботы черниговские болельщики не увидят – и, похоже, к весне они уже не побывают на родной арене.

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Очень жаль, ведь "северяне" сейчас на ходу. Десна неубедительно провела первый круг чемпионата, однако под завершение летне-осенней его части обжилась и начала стабильный подъём к верхним позициям. В последних пяти поединках черниговцы уступили лишь Шахтеру (чуть не выиграв матч), при этом отобрав очки у Александрии и уверенно прибив двух прямых конкурентов – Карпаты и Мариуполь. Вишенкой на их результативном торте может стать победа над Зарёй.

Статистика противостояния Десны против Зари

Всего: 12 матчей, 4 победы Десны, 3 ничьи, 5 побед Зари. Разница мячей – 14:21.

В Премьер-лиге: 1 матч, 1 победа Десны (2:0)

Луганчане всухую проиграли очную встречу первого круга, однако тогда Юрий Вернидуб выставил экспериментальный состав – основа готовилась к выезду в Лейпциг. "Мужики" взяли реванш в кубковой серии пенальти, однако сегодня им также нужна победа. Вопрос не в гордости, а в амбициях: сейчас Заря находится за пределами первой шестёрки с 22 очками, однако отставание от пятой Десны минимальное – а в случае победы в Киеве и неудач Ворсклы и Львова "чёрно-белые" сразу поднимутся на четвертое место . Плотность таблицы позволяет как подняться "из грязи в князи", так и вылететь на дно, поэтому ошибаться в такой ситуации Заря не имеет права. Как и Десна.

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Десне в этом матче не поможет Андрей Гитченко, который вылетел до конца года, но это единственная потеря черниговцев. У Зари могут быть проблемы с Александром Тымчиком, который в поединке с Олимпиком подвернул ногу, однако вряд ли это повреждение не позволит ему сыграть сегодня. Дисквалифицированных в состав обоих коллективов нет.

"Изюминки" матча:

– Десна не проигрывает в Премьер-лиге на протяжении рекордных для клуба четырёх матчей (три победы и одна ничья)

– Дмитрий Хомченовский может забить 20-й гол в Премьер-лиге.

Ориентировочные составы на матч Десна – Заря

Десна: Паст – Д. Фаворов, Братков, Имереков, Мостовой – Волков, Огиря – Старенький, Филиппов, Картушов – Безбородко

Заря: Фелипе – Тымчик, Вернидуб, Сваток, Михайличенко – Силас, Харатин – Караваев, Гордиенко, Хомченовский – Громов

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Обе команды не знают поражений в четырёх последних матчах, при этом уверенно побеждая прямых конкурентов. Результативность у Десны и Зари также приличная, поэтому сегодня можно ожидать боевую ничью.