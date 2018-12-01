Десна – Заря: послематчевая пресс-конференция Александра Рябоконя

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился эмоциями после поражения от Зари (0:2).

"Был тяжелый матч. Шансы победить имела как Десна, так и Заря. Наверное, победил тот, кто больше заслуживал победы.

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Заря – команда без очевидных слабых мест, ровный состав. Неплохо поставлена ​​игра. Мы своими шансами не воспользовались, а соперник воспользовался, поэтому 0:2.

Матчи в декабре? Все это связано с теми командами, которые играют в еврокубках. Нужно адаптироваться к таким условиям. Ничего страшного. Конечно, приятнее играть при комфортной погоде, но, повторюсь, ничего страшного здесь нет.

Спасибо работникам стадиона за хорошее поле. У нас пока подстраиваются под сильные клубы. Думаю, что для молодых ребят не проблема сыграть в начале декабря", – передает слова Рябоконя официальный сайт Зари.

Десна – Заря – 0:2 – видео голов и обзор матча