Десна – Заря: Гуцуляк получил спорное удаление после подсказки VAR

Екатерина Монзуль во втором матче подряд показала красную карту после использования системы VAR.

В матче 22-го тура украинской Премьер-лиги между Десной и Зарей хозяева уже на 20-й минуте остались в меньшинстве. Форвард черниговцев Алексей Гуцуляк опасно сыграл у своей штрафной, влетев в голеностоп полузащитника Зари Владлена Юрченко.

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Арбитр матча Екатерина Монзуль побежала просматривать видеоповтор, после которого показала 22-летнему футболисту красную карточку и оставил Десну в меньшинстве. Интересно, что Монзуль уже во втором подряд матче удаляет игрока – в предыдущем для себя поединке между Динамо и СК Днепр-1 она показала две красные карточки.

Напомним, в этом туре VAR должен был работать на матче Александрия – Динамо, однако позже систему перенесли на матч Десна – Заря.

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