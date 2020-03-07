toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ ДЕСНА - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Десна – Заря: Гуцуляк получил спорное удаление после подсказки VAR

15:08 91 Читати українською
Десна – Заря: Гуцуляк получил спорное удаление после подсказки VAR
Десна – Заря / Фото из открытых источников

Екатерина Монзуль во втором матче подряд показала красную карту после использования системы VAR.

21’ Алексей Гуцуляк
37’ Александр Филиппов
 
Максим Лунев 45+4’
21’ Алексей Гуцуляк
37’ Александр Филиппов
45+4’ Максим Лунев

В матче 22-го тура украинской Премьер-лиги между Десной и Зарей хозяева уже на 20-й минуте остались в меньшинстве. Форвард черниговцев Алексей Гуцуляк опасно сыграл у своей штрафной, влетев в голеностоп полузащитника Зари Владлена Юрченко.

Филиппов: Десна себя еще покажет в первой шестерке

Арбитр матча Екатерина Монзуль побежала просматривать видеоповтор, после которого показала 22-летнему футболисту красную карточку и оставил Десну в меньшинстве. Интересно, что Монзуль уже во втором подряд матче удаляет игрока – в предыдущем для себя поединке между Динамо и СК Днепр-1 она показала две красные карточки.

Напомним, в этом туре VAR должен был работать на матче Александрия – Динамо, однако позже систему перенесли на матч Десна – Заря.

Десна – Заря, Ворскла – Олимпик: анонс матчей УПЛ

blog_ava
Франков удивлен выбором Шевченко на матчи против Франции и Польши
12:13
416
Теги
Видеоновости Видеоассистент арбитра (VAR) Десна - Заря Алексей Гуцуляк Алексей Гуцуляк Заря Заря Десна Десна Екатерина Монзуль Арбитры Видеопомощник арбитра Владлен Юрченко Владлен Юрченко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
42
мин
Байер
16:30
Айнтрахт Франкфурт
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук