Десна – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Англия — 3 авг 917
-
Вест Хэм – Атлетик: Ярмоленко забивает и получает плохую оценку СМИ, сигнал от Пеллегрини для украинца
-
Манчестер Юнайтед одолел Милан по пенальти – роковая ошибка Мальдини, но Международный кубок чемпионов выиграла БенфикаМир — 3 авг 157
-
Динамо впервые в истории разгромило Львов и продлило рекордную сериюУкраина — 3 авг 233
-
Динамо разгромило Львов на выезде: Буяльский, Сидорчук и компания феерят в матче УПЛУкраина — 3 авг 1790
-
Шапаренко переведен в дубль ДинамоУкраина — 3 авг 836