Десна – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Десна победила Ворсклу в поединке второго тура УПЛ 2019/20. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Ворскла на "Футбол 24".

Ворскла уверенно одолела Десну благодаря голам Владислава Калитвинцева и Александра Филиппова в каждом из таймов.

Десна на своем поле уверенно победила Ворсклу

Экс-динамовец в первой половине игры классно закрутил мяч в дальний верхний угол, выведя свою команду вперед. Филиппов в конце поединка отлично разобрался в ситуации и ударом через себя пробил мимо защитников. 2:0 – победа подопечных Александра Рябоконя.

Десна набрала 3 очка и разместилась в середине таблицы. Ворскла пока на последней позиции.

Динамо разгромило Львов на выезде: Буяльский, Сидорчук и компания феерят в матче УПЛ