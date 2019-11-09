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Десна – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча

18:45 41 Читати українською
Десна – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча
Десна – СК Днепр-1 – 1:1 – видео голов и обзор матча / фото: СК Днепр-1

Десна и СК Днепр-1 не смогли выявить сильнейшего в матче 14-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – СК Днепр-1.

48’ Дмитрий Хлебас
 
Владислав Шаповал 45+2’
45+2’ Владислав Шаповал
48’ Дмитрий Хлебас

Десна владела инициативой в первом тайме, однако именно СК Днепр-1 открыл счет: после фланговой подачи Шаповал с трудом затолкал мяч в ворота. Десна после перерыва сразу же сравняла счет благодаря голу экс-"динамовца" Хлебаса. Черниговцы продолжали владеть инициативой, однако не смогли вырвать победу.

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Таким образом, Десна набрала 27 очков и сравнялась с Динамо, поднявшись на вторую позицию. СК Днепр-1, имея 12 зачетных баллов в активе, остался девятым.

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