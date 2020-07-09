Десна – Шахтер: судейские назначения на матч лидеров УПЛ и другие поединки 30 тура

Комитет арбитров УАФ объявил состав судейских бригад, которые будут обслуживать поединки 30 тура Премьер-лиги.

Центральным противостоянием тура станет встреча в Чернигове, где будут играть лидеры УПЛ Шахтер и Десна. Главным арбитром поединка станет Анатолий Абдула из Харькова, информирует официальный сайт УАФ.

Заметим, что Ворскла получит техническую победу над Карпатами, ведь решением КДК УАФ "львы" были исключены из Премьер-лиги за две подряд неявки без уважительных причин.

Карпаты официально исключены из УПЛ

11 июля

Колос – Заря – Максим Козиряцкий;

СК Днепр-1 – Львов – Віктор Копиевский.

12 июля

Александрия – Динамо – Виталий Романов (VAR – Евгений Арановский);

Десна – Шахтер – Анатолий Абдула;

Мариуполь – Олимпик – Владимир Новохатний.

Заметим за 3 тура до финиша Десна и Динамо набрали одинаковое количество очков, но черниговцы занимают 2 место благодаря лучшим результатам в очных матчах. Заря отстает на 1 пункт, занимая 4 позицию.

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