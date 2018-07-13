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Десна – Шахтер: матч состоится в Чернигове

13:34 10 Читати українською
Десна – Шахтер: матч состоится в Чернигове
Десна – Шахтер: матч состоится в Чернигове

Новичок УПЛ черниговская Десна начнет сезон на домашней арене.

Матч 1 тура УПЛ Десна – Шахтер состоится в Чернигове, сообщает сайт новичка УПЛ.

Ранее сообщалось, что Десна может играть домашние матчи на Оболонь-Арене из-за неготовности собственного стадиона.

Впрочем, клубу удалось подготовить стадион имени Гагарина к матчам УПЛ.

Матч 1 тура УПЛ Десна – Шахтер состоится 25 июля, начало матча – в 17:00.

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Украина1 тур

Десна - Шахтер: Среда 25 июля 2018

Десна
до матча
12
дн
:
5
час
:
20
мин
Шахтер
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Бельгия
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Англия
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