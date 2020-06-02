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Десна – Шахтер: клубы сменили место проведения матча

18:12 97 Читати українською
Десна – Шахтер: клубы сменили место проведения матча
Шахтер – Десна / фото ФК Шахтер

Десна и Шахтер решили не проводить поединок 25-го тура УПЛ в Чернигове, как было запланировано.

 

Матч Десна – Шахтер состоится 6 июня на НСК Олимпийский вместо запланированного поединка в Чернигове, информирует официальный сайт "горняков".

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"В соответствии с календарем второго этапа Премьер-лиги сезона-2019/20 Десна в 25-м туре должна была принять "горняков" в Чернигове. Но по соглашению клубов матч перенесен в Киев, а номинальным хозяином выступит Шахтер", – говорится в заявлении.

Напомним, Шахтер единолично возглавляет турнирную таблицу УПЛ с 62 очками, а Десна с 46 пунктами занимает третью строчку.

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Теги
НСК Олимпийский Шахтер Шахтер Десна Десна Шахтер - Десна
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