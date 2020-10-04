Черниговский клуб имеет серьезные кадровые потери в матче 5-го тура УПЛ против Шахтера.

Евгений Паст, Максим Имереков, Андрей Гитченко и Дмитрий Хлёбас изолированы от команды из-за болезни, а потому пропускают матч против Шахтера, сообщает телеканал Футбол.

Десна – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

Пока неизвестно, заболели ли игроки коронавирусом – только завтра они будут сдавать ПЦР-тест на наличие COVID-19 в организме.

К слову, Десна с 8 пунктами занимала 5 место на момент начала встречи с Шахтером.

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