Десна – Шахтер: четверо лидеров черниговцев пропускают матч из-за подозрения на COVID-19
18:18 - Читати українською
Черниговский клуб имеет серьезные кадровые потери в матче 5-го тура УПЛ против Шахтера.
17’ Андрей Мостовой
Дентиньо 79’
17’ Андрей Мостовой
79’ Дентиньо
Евгений Паст, Максим Имереков, Андрей Гитченко и Дмитрий Хлёбас изолированы от команды из-за болезни, а потому пропускают матч против Шахтера, сообщает телеканал Футбол.
Десна – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ
Пока неизвестно, заболели ли игроки коронавирусом – только завтра они будут сдавать ПЦР-тест на наличие COVID-19 в организме.
К слову, Десна с 8 пунктами занимала 5 место на момент начала встречи с Шахтером.
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