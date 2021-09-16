"Самый опасный игрок Руха? Добротная команда, а наиболее опасным игроком я бы назвал главного тренера (Леонида Кучука – прим. "Футбол 24"), потому что он очень подробно все разбирает и настраивает футболистов.

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Честно говоря, у меня есть друзья, знакомые в Руха, но все это отходит на второй план, потому что главное – одержать победу в пятницу. Мы давно не побеждали – 3 игры без побед. Поэтому сейчас нужно добыть 3 очка. Важна для меня эта игра или нет? Для меня это обычный календарный матч, на который нужно выйти и приложить максимум усилий для победы.

Десна приучила болельщиков к хорошим результатам. Поэтому, выходя на домашние матчи, мы должны думать только о победе", – отметил Мысак в комментарии Footboom.

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