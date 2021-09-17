Еврокубковый мидуик украинского футбола наконец-то завершился, но начинается новый цикл – выходные с УПЛ! Тур откроет поединок в Чернигове, где нестабильная Десна примет не менее нестабильный Рух. Фаворита определить не так уж и просто: оба коллектива достаточно сильны в кадровом плане, однако львовяне имеют кучу игровых проблем и демонстрируют очень "сухой" стиль, а северяне при яркости своей игры не знают побед уже в трёх матчах подряд – причем дважды они проиграли со счетом 0:4. К тому же, в СМИ говорят о значительной задолженности по зарплате.

Фиаско подопечных Александра Рябоконя в поединках против Вереса и Динамо вполне могло продолжиться выносом в Полтаве неделю назад. Ворскла ещё до 17-й минуты забила дважды, а чуть позже соперник проверил на прочность штангу ворот Десны – впрочем, уже на 32-й черниговцы сравняли счет. Во втором тайме игра пошла на встречных курсах, причём гости были ближе к победе. В итоге всё завершилось ничьей, после которой осталось очень много вопросов.

Завершился ли кризис в игре северян? Насколько серьёзное влияние отсутствия зарплаты? Может ли коллектив бороться с таким футболом за еврокубки? На часть из этих вопросов может дать ответ встреча против Руха.

Львовяне под руководством Леонида Кучука демонстрируют неоднозначный футбол. "Жёлто-чёрные" ставят на игру от обороны, создавая минимальное количество моментов – например, во львовском дерби они нанесли всего два удара по воротам. При этом нельзя сказать, что команда классно защищается, однако сбить темп соперникам и навязать свой сценарий матча ей удаётся с переменным успехом.

Пока результаты оправдывают стиль, однако львовянам очень сильно везёт. При победе над Вересом коллектив провёл лишь один хороший тайм, Колос вырвал ничью с Рухом в меньшинстве, Львов проиграл ему минимально из-за автогола, а Заря неделю назад создала достаточно возможностей для победы – ну, по крайней мере их было значительно больше, чем у подопечных Леонида Кучука. Переиграть луганчан удалось благодаря одной атаке, в которой защитники сами подарили мяч Борячуку. При этом в матче с СК Днепр-1 "жёлто-чёрных" вынесли в одни ворота.

С течением времени футбол руховцев должен стать стабильнее, однако для большей уверенности в своих силах нужно проводить победные серии. Благо, в УПЛ все команды более-менее равны, а Десну в Чернигове громил даже новичок с перволиговым составом.

Кадровая ситуация

Травмированные: Дидык (Рух)

Дисквалифицированы: Селин – Карабин

Ориентировочные составы на матч Десна – Рух

Десна: Мисак – Сафронов, Цимбалюк, Ковтун, Картушов – Домбровский, Завийский – Калитвинцев, Тотовицкий, Болбат – Безбородко

Рух: Панькив – Гагун, Белый, Стаменкович, Мысык – Мартынюк – Бойчук, Федорчук, Ореховский, Климчук – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

В игре обеих команд возникает много вопросов. Не вызывает сомнений лишь слабость обороны – особенно это касается Десны, у которой позади проходной двор. Впрочем, северяне компенсируют проблемы с защитой очень мощной игрой в атаке, причем она не только результативная, но и грамотно организованная тактически.

Рух в этом плане гораздо слабее. У львовян в принципе худшее нападение в чемпионате – команда наиграла всего на 4,82 ожидаемых голов. Забить больше одного мяча за игру "желто-чёрным" не удаётся, а добытые результаты во многом держатся на хорошей игре голкиперов.

Делать какие-то прогнозы на матчи УПЛ трудно, но северяне выглядят агрессивнее, а мотивация одержать первую за три тура победу у них сумасшедшая. Рух же давно ходит по тонкому льду, причём в поединке с реально сильным соперником – СК Днепром-1 – коллектив уже проваливался. Десна же не слабее. Именно поэтому стоит поставить на победу подопечных Александра Рябоконя.

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