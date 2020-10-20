Очередной матч Премьер-лиги был перенесен в другой город из-за плохой эпидемиологической ситуации в Украине, в частности в Чернигове.

Десна сообщила в своем официальном Телеграмм-канале, что матч против Олимпика будет проходит не в Чернигове, а в Киеве.

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Чернигов попал в "красную зону", поэтому там сейчас нельзя проводить футбольные матчи. Десна обратилась с просьбой к дончанам, чтобы сменить хозяина матча – Олимпик пошел навстречу и согласился провести поединок на своей домашней арене (стадион Динамо им. В. Лобановского). Соответственно, поединок второго круга между командами состоится уже в Чернигове.

Заметим, встреча Десны с Олимпиком запланирована на 24 октября, однако начало матча перенесли на 17:00.

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