"Мы слишком много позволили сопернику создать в атаке. В таком матче надо выгрызать мяч, отбирать его на каждом участке поля, не давать сопернику свободных зон. Десна чувствовала себя очень свободно на нашей половине поля.

Десна – Олимпик – 2:0 – видео голов и обзор матча

С чем это связано? У нас выпал Иван Зотько. Он сломал ключицу. Потребуется операция. На его позиции сегодня вышел новый игрок. Для него это была первая игра на таком уровне. Мы допустили много ошибок в обороне. Впереди много работы по разбору этого матча.

Изменил бы я что-то, если бы снова начинали этот матч сначала? Мы разбирали Десну, знали, что они очень часто играют длинными забросами мяча. Именно так и пришел первый гол в наши ворота. Второй гол, кстати, был забит из офсайда. Мы просмотрели в раздевалке повтор.

В конце матча пытались спасти поединок и провели несколько замен, чтобы исправить ситуацию. Хотели больше нагнетать, создавать давление на оборону Десны. Хотели забить, но не получилось", – цитирует Климовского официальный сайт Олимпика.

Напомним, победа принесла Десне 12 очков и подняла на четвертую строчку турнирной таблицы, Олимпик с 9 пунктами остался восьмым.

Десна уверенно одолела Олимпик и вплотную приблизилась к Шахтеру