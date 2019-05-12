Десна в матче 28 тура УПЛ дома победила Олимпик. Смотрите видео голов и обзор матча.

Десна, которая не имеет особой турнирной мотивации, дома принимала Олимпик. Северяне открыли счет уже на 16-й минуте усилиями Дениса Фаворова. Сразу после перерыва Александр Филиппов удвоил преимущество, но через 3 минуты Матар Дийе вернул интригу во встречу.

Десна легко обыграла Олимпик и закрепилась на вершине второй "шестерки"

Десна с 38 очками занимает 7 строчку в турнирной таблице, тогда как Олимпик на 9 позиции с 28 пунктами.