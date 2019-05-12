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Десна –​​​​​​​ Олимпик –​​​​​​​ 2:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

12 мая 18:01 100 Читати українською
Десна –​​​​​​​ Олимпик –​​​​​​​ 2:1 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Десна –​​​​​​​ Олимпик –​​​​​​​ 2:1 / ФК Десна

Десна в матче 28 тура УПЛ дома победила Олимпик. Смотрите видео голов и обзор матча.

16’ Денис Фаворов
48’ Олександр Філіппов
 
Матар Дийе 51’
16’ Денис Фаворов
48’ Олександр Філіппов
51’ Матар Дийе

Десна, которая не имеет особой турнирной мотивации, дома принимала Олимпик. Северяне открыли счет уже на 16-й минуте усилиями Дениса Фаворова. Сразу после перерыва Александр Филиппов удвоил преимущество, но через 3 минуты Матар Дийе вернул интригу во встречу.

Десна легко обыграла Олимпик и закрепилась на вершине второй "шестерки"

Десна с 38 очками занимает 7 строчку в турнирной таблице, тогда как Олимпик на 9 позиции с 28 пунктами.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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