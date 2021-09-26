Десна принимала Металлист 1925 в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Гости шокировали Десну, которая считалась фаворитом встречи, уже на первой минуте – Марлисон открыл счет.

СК Днепр-1 – Заря – 0:4 – видео голов и обзор матча

Радость харьковчан была не долгой, Тотовицкий быстро выровнял положение. Казалось, что Десна даже способна вырвать победу в поединке, но произошло наоборот. Кравченко забил решающий гол и принес три очка гостям.

Металлист 1925 поднялся на 10-е место, Десна расположилась на 6-й строчке.

Металлист 1925 победил Десну, оборвав 5-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ – северяне не смогли выйти на третью позицию