Десна – Металлист 1925 – 1:2 – видео голов и обзор матча
26 сентября 22:54 - Читати українською
Десна принимала Металлист 1925 в рамках 9-го тура чемпионата Украины. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
завершено
Марлисон 1’
1’ Марлисон
Гости шокировали Десну, которая считалась фаворитом встречи, уже на первой минуте – Марлисон открыл счет.
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Радость харьковчан была не долгой, Тотовицкий быстро выровнял положение. Казалось, что Десна даже способна вырвать победу в поединке, но произошло наоборот. Кравченко забил решающий гол и принес три очка гостям.
Металлист 1925 поднялся на 10-е место, Десна расположилась на 6-й строчке.
Металлист 1925 победил Десну, оборвав 5-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ – северяне не смогли выйти на третью позицию
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