Десна – Мариуполь

В последний день украинского футбольного 2020-го календарь подарил достаточно интересные встречи середнячков. Первую из них проведут Десна и Мариуполь – к сожалению, особого турнирного значения поединок не будет иметь, ведь Десна при любых раскладах точно останется зимовать на третьей позиции в таблице.

Матч Десна – Мариуполь официально перенесен в Киев

Правда, подопечные Александра Рябоконя явно не против оторваться от четвёртой Ворсклы на три очка – тем более, что команду в случае неудачи могут подпереть снизу Заря или Александрия. Да и последние результаты у черниговцев не так мощны, чтобы можно было бить баклуши – Десна чередует победы, ничьи и поражения, а реальных голов у неё на целых восемь меньше, чем ожидаемых. Словом, коллективу есть что доказывать.

Для Мариуполя матч значительно важнее, ведь азовцам выпал шанс зазимовать в зоне Лиги Европы. До пятой строчки им не хватает всего трёх зачётных баллов, а до третьей – четыре. Бороться есть за что, однако результаты подопечных Остапа Маркевича сейчас не впечатляют – в последних десяти матчах они одержали три победы, переиграв Минай (благодаря "левому" пенальти в компенсированное время), Львов и любительскую Викторию.

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Правда, в рамках УПЛ азовцы уступили только грандам и Колосу (тоже несправедливо), а с Олимпиком они расписали лучший матч текущего чемпионата (3:3) – впрочем, команда вылетела из Кубка от Вереса. Словом, нынешний Мариуполь – это крайне нестабильной середнячок.

Кадровая ситуация

Травмированные: Танковский, Кирюханцев, Кащук, Быков (Мариуполь)

Дисквалифицированы: Калитвинцев (Десна)

Ориентировочные составы на матч Десна – Мариуполь

Десна: Паст – Тамм, Гитченко, Ермаков – Конопля, Огиря, Арвеладзе, Мостовой – Дегтярёв, Мудрик – Будковский

Мариуполь: Кудрик – Доброхотов, Муравский, Чоботенко, Стасюк – Петерман – Горбунов, Очеретько, Мишнёв, Топалов – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Трудно что-то прогнозировать в таких поединках. В целом, Десна значительно сильнее – прямо сейчас северяне являются главными претендентами на бронзу. Впрочем, у команды огромные проблемы с реализацией, а провести хотя бы короткую серию побед подопечным Александра Рябоконя не удаётся. Даже Ворскле неделю назад они забили аж в компенсированное время, а Львову черниговцы проиграли при 26 ударах по воротам и нескольких попаданиях в штангу.

Мариуполь же моменты не транжирит и вообще умеет выжимать необходимый счёт. Даже в ворота Динамо и Шахтера азовцам удалось забить. Игровой стиль у коллектива Остапа Маркевича достаточно противный, а после двух подряд поражений ему ещё и захочется реабилитироваться – а вот Десне, по сути, ничего не нужно. Именно поэтому можно прогнозировать результативную ничью.

Александрия – Заря

Футбольный год закроет поединок на КСК Ника между Александрией и Зарей. Его вполне можно назвать центральным матчем воскресенья, если не всего тура вообще – и турнирные задачи здесь будут решать серьёзные. Запрыгнуть на третье место уже не удастся, но победитель может вплотную приблизиться к нему и зазимовать в зоне Лиги Европы. Сейчас же оба коллектива разделяет всего один зачетный балл.

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Луганчане подходят к встрече в хорошей форме, после международной паузы разгромив АЕК и Минай, переиграв Лестер и прибив СК Днепр-1 – только в Браге впечатляющая серия Зари оборвалась, однако в целом футбол подопечных Виктора Скрипника радует глаз. В нём всё меньше недостатков, но всё больше тактической гибкости и качества продвижения мяча, хотя в последнем матче это куда-то исчезло.

Александрия на фоне такого коллектива выглядит проще, расписав четыре ничьи в последних четырёх турах – "желто-чёрные" разделили очки с Колосом, Десной, Рухом и Шахтером. Кроме того, футболисты Владимира Шарана минимально победили Львов и разгромили Минай в Кубке. Всё это заставляет уважать Александрию – тем более, что в родных стенах команда потерпела всего одно поражение, а в четырех поединках на КСК Ника хозяева вообще забивали по четыре гола. Даже резервом. Да, это было уже давно, но факт остаётся фактом. Заре сегодня будет непросто.

Кадровая ситуация

Травмированные: Руфати, Цвек (Зоря)

Дисквалифицированы: Гречишкин, Мишенко (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Заря

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Дубра, Вантух – Банада – Лучкевич, Грицук, Ковалец, Третьяков – Ситало

Заря: Шевченко – Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганикс – Иванисеня – Кочергин, Назарина, Кабаев – Громов, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Как и в случае с матчем Десны, делать какие-то прогнозы трудно. Заря сильнее, но более уставшая – Александрия слабее, но играет дома. Луганчане демонстрируют значительно более интересный с тактической точки зрения футбол и имеют лучшие кадры, однако стиль "желто-чёрных" годами затачивали под противостояние таким командам – ​​а Заре в прошлом сезоне они не проиграли ни один из четырех матчей. Недавно Александрия сыграла вничью с Шахтером на выезде, хотя вряд ли подопечным Владимира Шарана удалось бы громить АЕК и бить Лестер.

Словом, команды примерно равны друг другу. Именно поэтому наиболее вероятным результатом является результативная ничья.

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