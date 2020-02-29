Десна – Мариуполь – 4:0 – видео голов и обзор матча

Десна в матче 20-го тура УПЛ повторила результат поединка с Мариуполем в первом круге. Смотрите видео голов и обзор матча Десна – Мариуполь.

Десна с начала поединка захватила контроль над игрой, и уже на 21 минуте вела в счете 2:0 благодаря дублю Тотовицкого, который сначала сначала замкнул подачу с углового, а затем воспользовался плохим выносом Давы. В начале второй половины Филиппов сделал счет разгромным, реализовав пенальти, а точку в матче поставил Калитвинцев, завершив красивую комбинацию.

Десна в родных стенах уничтожила Мариуполь – черниговцы забили азовцам четыре гола во второй раз за сезон

Таким образом, северяне набрали 36 очков, приблизившись к третьей Зари на расстояние одного зачетного балла и оторвавшись от пятой Александрии на два пункта. Мариуполь, имея в активе 22 очка, держится на седьмой строчке.