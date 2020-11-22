В рамках 10-го тура УПЛ Десна принимает Львов, Минай встретится с СК Днепром-1, а Ворскла – с Колосом. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Десна – Львов

В текущем сезоне середняки не радуют стабильностью, однако Десна среди всех героев предыдущего чемпионата смогла сохранить лицо. Подопечные Александра Рябоконя держатся на четвёртой позиции, по ожидаемым голам перед 10-м туром они шли вторыми, а оборона у них третья по качеству после Шахтера и Динамо.

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Да, где-то коллектив стал слабее на контратаках, где-то сказывается отсутствие Филиппова, но в целом это всё та же Десна, что и раньше. В последних трёх матчах УПЛ северянам удалось прибить Олимпик, удержать победу над Минаем и расписать ничью с Александрией, а сегодня им выпал шанс оторваться от Ворсклы и / или Колоса – у конкурентов на бронзу личная встреча. Впрочем, сначала необходимо победить Львов.

"Горожане" держатся на последней позиции в турнирной таблице. Пока трудно сказать, долго ли они там пробудут – под руководством Виталия Шумского львовяне сумели прервать 17-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ, но в следующем же поединке они проиграли Александрии. Правда, та встреча оказалась крайне равной – хотя и скучной. В целом, от Львова сейчас можно ожидать только высокой мотивации, а во всём остальном этот коллектив если не tabula rasa, то точно тёмная лошадка. В любом случае, отступать ему некуда, поэтому Десне стоит быть осторожной.

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Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Десна – Львов

Десна: Паст – Конопля, Имереков, Гитченко, Мостовой – Огиря, Домбровский – Калитвинцев, Тотовицкий, Мудрик – Будковский

Львов: Костик – Якимец, Кравчук, Михоуби, Клименчук – Шина, Айнсалу, Сабино, Кошман – Казлаускас – Нич

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Львов, конечно же, симпатично сыграл против Ворсклы, но уже в следующем матче команда сыграла серо. Об оздоровлении "горожан" говорить рано – подопечные Виталия Шумского пока не готовы тягаться с командами уровня Десны. Конечно, в УПЛ возможны любые результаты (тем более, в эпоху коронавируса), но логика подсказывает ставить на победу северян.

Минай – СК Днепр-1

Минай на старте чемпионата доказал неготовность к элитному уровня, после победы в дебютном матче не выиграв ни одного поединка – хотя некоторые из них выглядели относительно неплохо (как против Колоса или Десны). Закарпатцы пытаются ставить на олдскульный стиль с глухой обороной и контратаками, но получается так себе. По всем статистическими выкладками минайцы остаются одними из аутсайдеров лиги, а в последних двух турах они даже не могут забить. Да и вообще с атаками у "лисов" не очень – они вместе со Львовом демонстрируют худшую результативность в сезоне, забив всего четыре гола. Вот такие новички.

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СК Днепр-1 перед стартом сезона короновали на еврокубки, но первую победу этот коллектив одержал аж в середине октября – над Десной в родных стенах. После этого сразу прилетела выездная победа над Львовом, а эксперты начали нахваливать Игора Йовичевича и его тактику. Зря! В следующих двух турах СК потерпел два поражения – и если против Динамо "желто-чёрные" сыграли достойно, то Колосу на Днепр Арене они проиграли без всяких оправданий.

Как следствие, днепровцы идут на десятой позиции в турнирной таблице, хотя на дворе конец ноября. Конечно же, "спортклубовцы" мотивированф исправить ситуацию, насколько это возможно до зимнего перерыва.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Шиндер – Когут

Ориентировочные составы на матч Минай – СК Днепр–1

Минай: Каниболоцкий – Меличенко, Лопирёнок, Матич – Маембе, Снежко, Ткачук, Кныш – Кожанов, Нуриев – Ахмедзаде

СК Днепр–1: Сарнавский – Дубинчак, Логинов, Адамюк, Тейлор – Батагов, Пихалёнок – Булеца, Ди Франко, Назаренко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

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Минай редко проваливался капитально – новички УПЛ умеют свести игру до вязкого болота, в котором сильные качества соперников нивелируются, а судьбу поединка решает грубая сила и фарт. В матче против этого коллектива необходимо иметь стальной характер, а у СК Днепр-1 с этим проблемы (и с результатами тоже). Даже футболисты Колоса отмечают, что при первых неудачах днепровцы "плывут". Для встречи против закарпатцев это не очень хороший сигнал, поэтому можно рискнуть, поставив на ничью.

Ворскла – Колос

Возможно, именно этот матч стоит назвать центральным в туре, ведь встречаются претенденты на бронзовые медали. Ворскла некоторое время вообще делила лидерство вместе с Динамо и защищала второе место в матче против Шахтера, поэтому в нашем редакционном чатике родилась идея о группе ЛЧ с полтавчанами, Эвертоном и Реал Сосьедадом.

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После ничьи с Зарей в предыдущем туре "зелёно-белые" отпустили "горняков", но очевидно, что для Юрия Максимова важно третье место – сейчас у них с Десной по 16 очков, а Колос отстаёт на один зачётный балл. Таким образом, осечка для Ворсклы сегодня недопустима. С ковалёвцами необходимо играть исключительно на победу.

Подопечные Руслана Костишина в течение трёх туров пробуксовывали, расписав ничью с Зарей и Минаем, а также проиграв в родных стенах Олимпику, однако перед паузой на матчи сборных они прервали печальную серию – ковалёвцы сняли скальп с СК Днепр-1 на его же поле. В том поединке шикарно выглядел Селезнев, да и вообще Колос понравился своей собранностью, компактностью и настроенностью. При этом стоит отметить, что по количеству ожидаемых голов и очков команда опережает Ворсклу, поэтому недооценки со стороны полтавчан не будет. Колос – серьёзный соперник.

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Кадровая ситуация

Травмированные или больные: Резник, Семилет (Ворскла)

Под вопросом: Сапай, Яворский, Кулач (Ворскла)

Дисквалифицированы: Ребенок (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Колос

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Опанасенко, Альюн – Пердута, Скляр, Пуцлин, Якубу – Кане – Васин, Степанюк

Колос: Волынец – Гавриш, Петров, Новак – Кравченко, Богданов, Смирный, Морозко – Ореховский, Антюх – Селезнев

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обе команды чем-то похожи друг на друга. Они ставят на контратаки и единоборства, имеют стабильную оборону и хороших вратарей. Полтавчане несколько увереннее выглядели против сильнейших команд УПЛ, но сегодня это качество нивелируется кадровыми потерями. В целом, соперники слишком равны, поэтому можно ожидать результативную ничью.

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