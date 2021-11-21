В рамках 15-го тура УПЛ Десна принимает Колос, Минай дома встретится с Ингульцом, а Ворскла в родных стенах сыграет против Мариуполя. Анонс и прогноз на матче читайте на "Футбол 24".

Десна – Колос

Десна после крутого старта сезона начала разваливаться на ходу, одержав всего одну победу в десяти матчах и проиграв шесть из них. Черниговцы даже уступили перволиговому Металлисту в Кубке. От северян перестали ожидать чего-то хорошего, однако выездная победа над Львовом в предыдущем туре с двумя красивыми голами показала, что пациент таки жив. А в "товарняке" во время международной паузы подопечные Александра Рябоконя ещё и одолели Олимпик.

О возвращении в борьбу за еврокубки говорить рано, ведь победы не были слишком убедительными. Пока Десна ищет себя – впрочем, в этих поисках необходимо набирать очки. До пятого места команде не хватает всего семь очков, а зимняя пауза уже совсем близко. Северянам критически важно удержаться хотя бы на этом расстоянии.

Нынешний Колос выглядит удобным соперником даже для аутсайдеров УПЛ. Сергей Кузнецов так и не дождался смены приставки и.о. главного тренера, покинув свой пост после восьми матчей – за этот период он одержал две победы при шести поражениях, хотя из серьёзных соперников были только Заря и СК Днепр-1. На поединок против Шахтера команду вывел новый и.о. – Ярослав Вишняк. Всё завершилось очередным проигрышем.

В СМИ на пост коуча ковалёвцев сватают Романа Григорчука, Дмитрия Михайленко и даже Олега Кононова, но пока никто не спешит спасать Колос. А делать это необходимо срочно – "хлеборобы" не только идут в трёх очках от зоны вылета, но и демонстрируют очень слабый, скучный и уязвимый футбол. Сейчас клуб может только мечтать о результатах Руслана Костышина образца начала сезона.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированные: Лысенко (Колос)

Ориентировочные составы на матч Десна – Колос

Десна: Литовка – Болбат, Цымбалюк, Сафронов, Селин – Домбровский, Юрченко – Калитвинцев, Тотовицкий, Картушов – Безбородько

Колос: Волынец – Золотов, Петров, Новак, Черноморец – Милько, Богданов – Ильин, Нуриев, Сантос – Ситчинава

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обе команды очень проблемные. В поединках между такими соперниками возможен любой результат, но Десна демонстрирует признаки выздоровления – Колос же стремительно летит ко дну. Возможно, ковалёвцы и дадут бой (они даже забивали Шахтеру), но в победу гостей в Чернигове совсем не верится. Более того – есть смысл поставить на победу Десны.

Минай – Ингулец

Свободное падение Миная продолжается. После неожиданной победы над Александрией в первом туре закарпатцы не выиграли ни одного матча, проиграв семь из них – хотя "лисы" периодически сопротивляются. Они отбирали очки у Зари и Шахтера, а под руководством Игоря Леонова команда стартовала с симпатичных ничьих в поединках против Десны и Руха. Больше всего поразила агрессивная атака минайцев в этих двух встречах.

Впрочем, в следующих двух турах с новым коучем коллектив посыпался капитально. В Днепре закарпатцы глотнули три гола ещё в первые полчаса, а в "домашке" с едва живым Мариуполем они пропустили дважды – причём второй мяч азовцы провели, играя в меньшинстве. Игорь Леонов после этого рассказывал о безумном преимуществе в той встрече, но по факту Минай ничего интересного не создал ни до перерыва, ни после. В СМИ даже появились слухи, что из-за такого футбола президент клуба не выплатил зарплату за октябрь.

Словом, "лисы" прямо сейчас – это сладкие булочки для любой команды. Впрочем, то же самое можно сказать и об Ингульце. Петровцы после сенсационной ничьи с Динамо в четвёртом туре одержали две победы, а после этого стремительно пошли ко дну, не выиграв ни одного из восьми поединков – в шести из них "казаки" потерпели поражения, хотя календарь не был уж слишком тяжелым. Что и говорить, когда команда вылетела из Кубка, уступив второгологовому ЛНЗ.

Ингулец держится всего в двух очках от последней позиции в таблице и в одном – от зоны вылета. Победа над Минаем жизненно необходима для петровцев, ведь следующую придётся ждать очень долго. После "лис" в календаре петровцев стоят Шахтер, Заря, Динамо и Десна.

Кадровая ситуация

Травмированные: Лупашко (Ингулец)

Дисквалифицированы: Ахмедзаде, Кулиев, Матич, Кныш – Шишка

Ориентировочные составы на матч Минай – Ингулец

Минай: Пеньков – Гончар, Векляк, Горин, Синегуб – Петрусенко, Хахлев – Белоног, Коваленко, Мякушко – Вишневский.

Ингулец: Гальчук – Асмелаш, Поспелов, Ковалев, Опанасенко – Коробенко – Полегенько, Запорожец, Бартулович, Казак – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

В таких поединках часто ничья, ведь команды проблемные и в целом равны. Впрочем, мы рискнем поставить на победу петровцев, ведь они выглядят значительно организованнее – а у минайцев ещё и слишком много кадровых потерь.

Ворскла – Мариуполь

Ворскла за несколько недель до международной паузы столкнулась с серьезными кадровыми потерями, связанными с коронавирусом и травмами. Некоторое время команда держалась, даже дав шикарное сражение Шахтеру, но поражение "горнякам" и ничья с Черноморцем привели к потере третьей позиции. Казалось, что в таких условиях Динамо легко переиграет полтавчан, но они шокировали столичную публику победой на НСК.

Юрий Максимов после триумфа над киевлянами в облаках не летал, признав, что "зелёно-белым" просто повезло. Тем не менее, его команда действительно заслуживает бронзовых медалей. Сейчас она показывает максимум из того, что может показать украинский середняк – почти 60% владения, почти 14 передач среднего темпа, 20 голов забиты из пределов штрафной. Даже против Шахтера коллектив работал с позиции силы, пока не остался в меньшинстве. Этот футбол реально может принести медали, но прямо сейчас полтавчане отстают от третьей строчки на три очка.

Мариуполь в предыдущем туре прервал 6-матчевую серию поражений, одержав победу над Минаем. Причём коллектив забил второй гол, играя в меньшинстве, да и вообще азовцы выглядели намного лучше закарпатцев. Всё справедливо – у подопечных Остапа Маркевича действительно очень много проблем, но они не так ужасны, чтобы проигрывать всё. Им страшно не хватает стабильности и качественной обороны, однако в той же "спарке" против Динамо перед международной паузой команда вполне могла зацепиться за ничьи.

Тем не менее, Мариуполь прямо сейчас борется за выживание, держась на последнем месте в турнирной таблице. В таблице ожидаемых очков ситуация не намного лучше – азовцы идут на предпоследней строчке. Впрочем, всего одна победа способна поднять коллектив со дна на две позиции вверх.

Кадровая ситуация

Травмированные: Чоботенко (Мариуполь)

Дисквалифицированные: Кравчук – Очеретько

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Мариуполь

Ворскла: Ризнык – Чеснаков, Яворский, Тамм – Пердута, О. Тилль, Пуцлин, Якубу – Рангел, Кане – Степанюк

Мариуполь: Турбаевский – Стасюк, Меличенко, Мампасси, Драмбаев – Чех, Петерман – Кащук, Мишнёв, Топалов – Вьюник

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Мариуполь будет сопротивляться. Азовцы способны дать бой Ворскле, но им сильно не хватает стабильности – больше одного качественного тайма команда Остапа Маркевича не демонстрирует. А ведь сегодня придётся штурмовать настоящую крепость – в Полтаве победить удалось только Шахтеру, а вничью сыграли только Черноморец, Десна и СК Днепр-1.

Все остальные "домашки" подопечные Юрия Максимова выиграли. Сегодня мы поставим на ещё одну победу Ворсклы. Слишком уж этот коллектив силён для Мариуполя.

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