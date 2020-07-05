Десна – Колос: анонс матча УПЛ

Десна в рамках 29-го тура УПЛ принимает Колос. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

После поражения Динамо в Классическом Десна может не только догнать киевлян в турнирной таблице, но и подвинуть их вниз. В случае же поражения Зари черниговцы ещё и на второе место запрыгнут. Кроме того, впереди у северян будет матч против "мужиков", поэтому шансы на серебро растут – важно просто не оступаться. Колосу же сегодня ничего не нужно – ковалёвцы просто готовятся к матчам плей-офф за еврокубки.

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Понять форму Десны в последние недели непросто. Подопечные Александра Рябоконя провели два диаметрально противоположных по качеству матча, сначала по всем пунктам проиграв Заре, а затем вырвав заслуженную победу над Динамо – впрочем, киевляне играли так плохо, что там и у Карпат были бы шансы. В любом случае, стоит отметить качественную работу со стандартов и высокую результативность команды – Шахтеру при считанном количестве моментов удалось положить два гола, Александрии отгрузили пять, Динамо получило "трёшку", и даже в проигрышном поединке с Зарей удалось забить с пенальти.

Колос восстанавливал сезон матчем против Десны, полностью переиграв северян по большинству статистических показателей, однако уступив всего из-за двух ошибок в обороне. Так ковалёвцы и продолжили идти по первой шестёрке, давая фантастически тяжёлый бой всем – и всем проигрывая. Особенно трудно было Шахтеру, которого откровенно вытащил Трубин, и Динамо, которому повезло с арбитром. В предыдущем же туре подопечные Руслана Костишина прибили Александрию, не только отцепив "желто-черных" от борьбы за медали, а и, возможно, подписав решение о предстоящем увольнении Владимира Шарана.

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Колос – команда простая, но эффективная. Показатели интенсивности прессинга невысокие, но система обороны слаженная. Мяч ковалёвцы удерживают мало, но шикарно контратакуют. Редко идут в обыгрыш, но по показателям их эффективности дебютанты УПЛ идут сразу после грандов. У подопечных Руслана Костишина есть и характер, и определенный класс для своего уровня шестой-седьмой команды чемпионата. В нынешнем сезоне Колос выступает в роли санитара леса, побеждая или создавая огромные проблемы кризисным или немотивированным коллективам, однако проигрывая реально классным – впрочем, не без боя.

Кадровая ситуация

У Десны традиционно мало проблем с составом. В лазарете лежит только Алексей Гуцуляк, а участие Влада Калитвинцева в этой игре остаётся под вопросом. В списке дисквалифицированных нет ни одного представителя северян.

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Колосу не смогут помочь сразу четыре важных футболиста. Арни Вильхьяльмссон и Олег Ильин травмированы, а ещё до этого в лазарет загремели Павел Ориховский и Антон Яшков. Зато из списка дисквалифицированных вернулись Евгений Ефремов и Кирилл Петров, а новых отстранённых в составе ковалёвцев нет.

Ориентировочные составы на матч Десна – Колос

Десна: Паст – Фаворов, Гитченко, Тамм, Мостовой – Домбровский, Огиря – Кузык, Тотовицкий, Картушов – Филиппов

Колос: Волынец – Ефремов, Петров, Гавриш, Емец – Милько, Богданов – Костышин, Морозко, Кожушко – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колос, конечно же, даст бой, но умирать за результат не будет. Нет смысла – затяжную проигрышную серию уже прервали, а лишние травмы за четыре тура до конца сезона и начала плей-офф никому не нужны. Это не значит, что ковалёвцы будут отбывать номер, но лишний раз в стык никто не пойдёт. Десна явно превосходит в мотивации.

Черниговцам победа нужна любой ценой, да и с составом у них практически нет проблем. Кроме того, майская встреча команд продемонстрировала, что подопечных Александра Рябоконя на голом ковалёвском кураже не взять – тут нужен класс, который северяне продемонстрировали, забив два гола с двух ошибок Колоса. Вероятно, нечто подобное мы увидим и сегодня. Десна – однозначный фаворит.

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