Десне после тревожного межсезонья прогнозировали тяжёлый старт в чемпионате, но в первых двух турах черниговцы набрали 6 очков, отгрузив 5 голов и пропустив всего раз. Классно? Ну, не совсем. Разгром Черноморца при игре в большинстве из 37-й минуты нельзя назвать выдающимся, ведь даже Металлист 1925 забивал одесситам трижды. Уже через неделю северянам было не так весело: в середине первого тайма в Мариуполе команда вновь оказалась в большинстве, но в атаке футболисты почти ничего не создали – а во втором тайме подопечные Александра Рябоконя ещё и пропустили. Правда, они быстро отыгрались, а в компенсированное время даже удалось вырвать победу – впрочем, она была добыта благодаря голу с явного офсайда.

Десна подписала Мысака

Где же была настоящая Десна? Пока об этом сказать трудно. Очевидно только, что проблемы в обороне у коллектива довольно серьёзные. Защитники очень легко пускают соперников себе за спину и оставляют большие щели в штрафной, да и по игре 1-в-1 возникают вопросы. Неудивительно, что уже на этой неделе в СМИ появились слухи о переходе Хачериди в черниговскую команду, хотя Евгений пока что всё опровергает.

Так или иначе, сейчас северянам необходимо набрать как можно больше очков, ведь летние сборы оказались короткими – осенью футболистов может догнать спад формы. Кроме того, клуб до конца месяца рискует потерять нескольких лидеров. В частности, это касается Гуцуляка, за которого торгуется СК Днепр-1.

Гуцуляк отказался переезжать в Россию – Десне предлагали миллион долларов

Старт Ингула в новом сезоне оказался похожим. Подопечные Сергея Лавриненко достойно выступили в поединке против Шахтера, едва не сыграв ничью и забив красивый гол, однако уже в следующем туре случилось фиаско – Заря в Кропивницком разгромила петровцев со счётом 1:5, причём первые два мяча прилетели на 6-й и 7-й минутах, а третий зашёл через пять минут после перерыва. Правда, даже при таком громком провале "казаки" выглядели неплохо, сделав 25 касаний в штрафной луганчан, размочив счёт и едва не заработав пенальти при 1:3 на табло.

Ингулец до сих пор остается неуступчивым и относительно забивным коллективом, способным создать проблемы для любого соперника. Не хватает только надёжности под интенсивным темпом передач и агрессивным прессингом – здесь подопечные Сергея Лавриненко начинают сыпаться, допуская грубые ошибки.

Проблема усугубляется из-за игры ногами в исполнении Гальчука – новый голкипер круто работает на линии, спасая петровцев в сложных ситуациях, но при этом он на ровном месте может отдать передачу в ноги нападающему перед собственной штрафной. Позиции Шуста в команде растут, но вряд ли Гальчука усадят на скамейку именно сегодня. Десна прессингует не так сильно, как Заря и Шахтер.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Десна – Ингулец

Десна: Литовка – Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов – Завийский, Арвеладзе – Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк – Безбородко

Ингулец: Гальчук – Павлов, Ковалёв, Бен Салем – Полегенько, Шишка, Коробенко, Опанасенко – Запорожец, Гопе – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ингулец в матче против Зари пропустил больше, чем заслуживал, и мог забивать в ответ хотя бы дважды. Команда Сергея Лавриненко даже в сложных условиях остаётся очень неприятным соперником, а её футбол всё такой же вязкий и резкий одновременно. Десна же в поединке с Мариуполем продемонстрировала серьёзные проблемы в обороне и ощутимые недостатки в организации атаки – северянам не хватало ни темпа, ни идей. Впрочем, им хватает класса.

Учитывая вышеуказанные факторы, наиболее вероятным результатом кажется результативная ничья.

Заря – Динамо: нестабильная крутизна киевлян, провальный успех "бело-синих" после перерыва и невнятность "мужиков"